Sachsens neuer Innenminister Armin Schuster (CDU) ist am Montag im Landtag in Dresden vereidigt worden. "Ich bin nicht der neue Sicherheitsminister von Sachsen", sagte Schuster kurz vor seiner Ernennung. Er sei eher "der neue Bürgerminister von Sachsen". Er trete sein Amt mit großer Leidenschaft an. Das Innenministerium habe die Chance, die Lebensqualität der Sächsinnen und Sachsen jeden Tag zu erhöhen. Kommunale Stärkung sei deshalb die Priorität Nummer eins. Die Menschen erwarteten zudem mehr in puncto Bevölkerungsschutz - das sei Krisenvorsorge für den "Worst Case", betonte Schuster. Er sicherte Transparenz und einen offenen Umgang mit Problemen zu.

Schuster sagte: "Ich habe für die ganze Bundesrepublik gearbeitet, aber ich bin als Europäer sozialisiert." Er sehe in seinem neuen Amt "eine Riesenchance, politische Einstellungen zu prägen". Er gestalte gern.



Der 60-jährige gebürtige Rheinland-Pfälzer tritt die Nachfolge von Roland Wöller (CDU) an, der am Freitag von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) entlassen wurde. Schuster leitete bisher das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Er kommt ursprünglich von der Bundespolizei, für die er in den 1990ern auch schon in Sachsen als Leiter einer Inspektion tätig war.