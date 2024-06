Der terroristische Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 war weltweit eine Zäsur gewesen. Das betont Marina Chernivsky, Geschäftsführerin des OFEK e.V., dem Trägerverein der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) in Sachsen, bei der Vorstellung des Jahresberichts der landesweiten Meldestelle. So seien 110 der insgesamt 192 antisemitischen Vorfälle allein in der Zeit von Oktober bis Dezember registriert worden.