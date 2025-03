Immer mehr Klagen und Verfahren an den Verwaltungsgerichten könnten am besten mit einer Maßnahme bewältigt werden, sagt Matthias Mittag, Richter am Oberverwaltungsgericht in Bautzen: " Unsere Forderung ist, wir brauchen jetzt 20 bis 30 Leute mehr, die einfach es schaffen, diesen Bestandsstau abzuarbeiten und die Eingänge zu bewältigen."

Als Vorsitzender des Verwaltungsrichterverbands in Sachsen will er sich bei Justizministerin Constanze Geiert für einen Stellenaufwuchs stark machen. Doch darüber wird am Montag beim Asylgipfel mit der Ministerin zu sprechen sein, denn ganz so optimistisch gibt sich Geiert dabei nicht: "Sie haben ja nicht einfach 20 Richter auf der Straße stehen, die sie jetzt ansprechen und in die Verwaltungsgerichte steuern können. Das ist ein Problem."



Das zweite Problem sei die Situation und Haushaltslage in Sachsen, sagt die CDU-Politikerin. "Das heißt, dass wir jetzt ohne Probleme einfach in die Gerichte steuern können, ist schwierig, zumal wir eben nicht nur die Verwaltungsgerichte haben, sondern eben auch als ganz großen Bereich die Staatsanwaltschaften, wo der Personalbedarf noch viel höher ist."