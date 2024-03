Die Resolution wurde Ende Januar auf den Weg gebracht . Mit ihr will der Verein die Bauernproteste konstruktiv aufgreifen und Forderungen sowie Handlungsempfehlungen bis in die Bundespolitik nach Berlin tragen. Dazu gehören die Einführung einer Herkunftsbezeichnung für alle Lebensmittel sowie eine bezahlbare Energieversorgung.

An der Abschlussveranstaltung des Bauernvereins am Sonntagabend in Stollberg nahmen mehrere hundert Menschen teil. Am Donnerstag soll die Resolution an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) übergeben werden.