Zahlte die Landesregierung also für TV-Auftritte? So einfach ist der Fall nicht. Sachsen Fernsehen ist nämlich nicht nur ein privater TV-Sender, sondern auch eine Produktionsfirma. Das heißt also, verschiedene Auftraggeber lassen bei Sachsen Fernsehen zum Beispiel Videos produzieren, so auch sächsische Ministerien. Sie stellen diese Videos dann auf ihre Webseite oder auf Facebook und Instragram.