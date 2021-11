Sachsen Keine Lösung im Streit um Buß- und Bettag in Sicht

Am Mittwoch ist Buß- und Bettag – nur in Sachsen ist das ein Feiertag. Darum geht es MDR AKTUELL-Hörerin Ines Dumont bei ihrer Frage: Seit Einführung der Pflegeversicherung bezahlten die Sachsen einen höheren Beitrag, weil man den Buß- und Bettag behalten habe. Inzwischen hätten einige Bundesländer zusätzliche Feiertage eingeführt, ohne dass sich an deren Beitragssätzen etwas geändert habe. Engagiert sich die Landesregierung in Sachsen, um hier wieder eine Gerechtigkeit herzustellen?