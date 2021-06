Nach Landtagswahl Sachsen-Anhalt Rückenwind für die sächsische CDU

2017 war ein gutes Jahr für die AfD Sachsen und zugleich eine Enttäuschung für die CDU. Auch bei der Bundestagswahl in diesem Jahr rechnen Umfrageinstitute mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen in Sachsen zwischen den Parteien. Die CDU will sich weiterhin klar von der AfD abgrenzen und hofft, dass das gute Wahlergebnis der CDU in Sachsen-Anhalt auch im Freistaat für Rückenwind sorgt.