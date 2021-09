Für Steffen Flath ist sie dennoch eine gute Wahl in Laschets Zukunftsteam: "Sie hat die Kompetenz, dass sie Politik von der kommunalen Seite her erlernt hat." Andere, die vielleicht direkt vom Studium in den Bundestag und dann in ein Ministeramt gekommen seien, wüssten gar nicht, was in einem Rathaus oder Landratsamt passiere, wofür Landespolitik zuständig sei und was eigentlich die Kompetenz des Bundes sei.