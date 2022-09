Proteste Tausende Sachsen demonstrieren gegen Energiepreise und Corona-Beschränkungen

In zahlreichen sächsischen Städten haben am Montagabend Menschen gegen die hohen Energiepreise und die Politik der Bundesregierung protestiert. Bei den Demonstrationen ging es auch um den Krieg in der Ukraine und mögliche Corona-Beschränkungen, wie etwa Maskenpflicht im bevorstehenden Herbst und Winter. In Chemnitz kritisierten nach Reporterangaben zudem Menschen das System des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks, dem sie Staatsnähe vorwerfen.

Vereinzelte Gegenproteste - etwa in Chemnitz

In ganz Sachsen waren mehrere Tausend Menschen in Groß- und Kleinstädten auf den Straßen - so auch in Auerbach, Dresden, Leipzig und Bautzen. Vereinzelt gab es Gegenproteste, etwa in Chemnitz. Dort haben sich junge Leute hinter einem Spruchband mit der Aufschrift "Egal wofür, egal wogegen - niemals gemeinsam mit Nazis" versammelt. In Chemnitz haben sich junge Menschen dagegen gewandt, gemeinsam mit Neonazis zu demonstrieren. Bildrechte: Harry Härtel

Initiiert wurden die meisten Proteste von den "Freien Sachsen". Laut Sächsischem Verfassungsschutz weist diese Partei rechtsextremistische Bestrebungen auf. Im Bereich der Polizeidirektion Dresden ergingen mehrere Anzeigen wegen Verstoßes gegen das sächsische Versammlungsgesetz, weil einige Versammlungen nicht angemeldet waren, wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte. An der Spitze des Zugs in Chemnitz wurde ein Banner der rechtsextremen Identitären Bewegung gezeigt. An dieser Demo nahmen laut Beobachtern auch AfD-Stadträte teil.

Sarg mit Scholz-Portrait im Demonstrations-Zug in Crimmitschau

In Crimmitschau hatten nach einem Bericht der "Freien Presse" Demonstranten "einen Sarg mitgebracht, auf dem sich Porträts von Politikern befanden, darunter das von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)". Die Staatsanwaltschaft prüft eine mögliche strafrechtliche Relevanz. Wie die Polizeidirektion Zwickau MDR SACHSEN sagte, wolle man bei zukünftigen Demos genau hinschauen, ob es ähnliche Vorfälle gibt.



In Hohenstein-Ernstthal, der Geburtsstadt Karl Mays, hatten nach Angaben derselben Zeitung Menschen "ein Transparent dabei, das mit der Forderung 'Winnetou bleibt' auf die jüngste Debatte um Karl-May-Bücher anspielte".

In Radeberg kam es nach Polizei-Informationen zu einem Zwischenfall und einer Anzeige wegen des Verdachts einer Bedrohung. Dabei waren eine Pkw-Fahrerin und Protestteilnehmer einer nicht angemeldeten Versammlung aneinander geraten.