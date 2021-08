Zum Start der Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland hat die Bundespolizei am Sonntag auch in Sachsen mit Kontrollen begonnen. Der Sprecher der Bundespolizeidirektion in Pirna, Holger Uhlitzsch, sagte MDR SACHSEN, es handle sich um Maßnahmen unterhalb der Wiedereinführung von Grenzkontrollen, umgangssprachlich Schleierfahndung. Dabei würden die Beamten im Bereich der Grenzen zu Tschechien und Polen Einreisende nur stichprobenartig kontrollieren, hauptsächlich, an den Autobahnen. Damit sollten kilometerlange Staus im Urlaubsverkehr auf den Straßen vermieden werden.