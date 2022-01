Wenn ab Mitte März für Mediziner und Pflegende die bundesweite Impfpflicht gilt, könnten in Sachsen Arzt- und Zahnarztpraxen dicht machen. Das sächsische Sozialministerium teilte auf MDR SACHSEN-Nachfrage mit, für die Kontrolle der Einhaltung der Impfpflicht seien die kommunalen Gesundheitsämter zuständig. Die Abstimmungen mit den Behörden liefen, hieß es. Der Bundesgesetzgeber hat festgelegt, dass auch in Arztpraxen und Zahnarztpraxen tätige Personen gegen Covid-19 geimpft oder aber genesen sein müssen. Im Internet kursieren auf teils dubiosen Seiten Listen von Ärzten und Zahnärzten, die Impfungen ablehnen.

Das Sozialministerium sieht die Mediziner in der Pflicht. "Jeder Vertragsarzt erhält mit seiner Zulassung nicht nur die Möglichkeit, in dem betreffenden Planungsbereich gegen die GKV (Gesetzliche Krankenversicherung, Anm. der Red.) seine Leistungen abzurechnen, sondern auch die Verpflichtung, in bestimmten Öffnungszeiten seiner Praxis und durch Mitwirkung im Bereitschaftsdienst die Versicherten zu versorgen."

Wenn er daran gehindert sei – durch Urlaub, Krankheit, z.B. auch fehlende Impfung – dann habe der Vertragsarzt für eine Vertretung zu sorgen. "Verletzt er/sie die vertragsärztlichen Pflichten, kann die Kassenärztliche Vereinigung disziplinarische Maßnahmen veranlassen", so das Ministerium. "Einen Entzug der Zulassung kann das noch nicht unmittelbar zur Folge haben." Über diesen müsse "der Zulassungsausschuss entscheiden, wenn gröbliche vertragsärztliche Pflichtverletzungen" nach dem Sozialgesetzbuch gegeben sind. Das zuständige Gesundheitsamt könne beispielsweise einem Vertragsarzt ohne Nachweis ein Betretungsverbot oder ein Tätigkeitsverbot in Pflegeeinrichtungen aussprechen.

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) teilt die Einschätzung des Ministeriums. Die Zuständigkeit zum Intervenieren bei Verletzung der Impfpflicht liege bei den Gesundheitsämtern. Den Medizinern werde bei Verstößen jedoch nicht automatisch die Zulassung entzogen. "Tatsächlich kann dies aber zu einer Praxisschließung führen", so die KVS. "Sind in einer Praxis weitere Ärzte tätig, die geimpft sind, wäre es möglich, dass der Praxisbetrieb zumindest noch teilweise aufrechterhalten wird und Patienten von den geimpften Ärzten mitversorgt werden."

Sind Mitarbeitende in der Arztpraxis nicht geimpft, müsse eine Meldung des Arbeitgebers, also des Praxisinhabers, an das zuständige Gesundheitsamt erfolgen, so die KVS. "Dies hätte dann einen vom Gesundheitsamt angeordneten Ausschluss von der Tätigkeit in der Praxis zur Folge."