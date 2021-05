Die Menge an Impfstoff ist das eine, die Organisation das andere. Reicht die Infrastruktur in Sachsen, um den Endspurt zur Erstimpfung zu schaffen? Zunächst ein Blick in die Impfzentren des Deutschen Roten Kreuzes: Hier gehe es in großen Schritten voran, sagt DRK-Sprecher Kai Kranich. Denn inzwischen kämen die Impfdosen zuverlässig an. "Deswegen können wir die Lieferungen, die kommen, auch komplett in die Erstverimpfung beziehungsweise in die Zweitverimpfung geben – ohne große Rücklagen zu bilden." Vor allem, weil der Impfstoff jetzt regelmäßig komme und zwar so, wie er angekündigt worden sei.