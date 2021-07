Man habe den weiteren Verlauf der Pandemie durch richtiges Verhalten selbst in der Hand. Kretschmer hatte sich wiederholt mit Sorge über die Impfmüdigkeit in der sächsischen Bevölkerung geäußert. Derzeit ist nur knapp die Hälfte der Menschen im Freistaat (45,6 Prozent) vollständig geimpft. Der Freistaat steht damit bundesweit auf dem letzten Platz. "Wenn die Zahlen so bleiben, werden wir die Herdenimmunität nicht erreichen", mahnt Kretschmer zum wiederholten Mal.

Der Freistaat hat seine Impfstrategie inzwischen angepasst. Weil nicht mehr genug Menschen zur Impfung kommen, gehen mobile Impfteams zu den Menschen - bieten die Spritze in Innenstädten, Tierparks, Einkaufscentern und vor Fußballstadien an. So gab es am Wochenende landesweit verschiedene Impfaktionen.