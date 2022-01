Der Sächsische Landtag will sich heute ab 10 Uhr mit dem Versammlungsgeschehen in der Corona-Pandemie befassen. Die Sondersitzung kam auf Antrag der AfD-Fraktion zustande. Anlass ist die aktuelle Notfallverordnung des Freistaates. Demonstrationen sind wegen der hohen Infektionszahlen auf zehn Personen beschränkt und müssen zudem an einem Ort stattfinden. Die Versammlungsbehörden können aber im Einzelfall Ausnahmen bewilligen.