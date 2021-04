Jochen Rozek ist die Ungeduld am Telefon anzuhören. Er ist Lehrstuhlinhaber für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig und sagt: "Die Politik sollte sich hier beeilen. Wenn sie also weiterhin untätig bleibt, ist zu erwarten, dass die Gerichte dann tätig werden."



Für den Rechtswissenschaftler steht fest: Der Staat muss die Maßnahmen für vollständig Geimpfte zurücknehmen. "Hält der Staat an diesen Grundrechtseingriffen für diesen Personenkreis fest, handelt er eindeutig verfassungswidrig." Der Gleichheitsgrundsatz gilt hier aus seiner Sicht nicht: Es sei gerechtfertigt, dass Geimpfte nicht nur mit negativ Getesteten gleichgestellt würden, sondern all ihre Grundrechte wiedererlangten.