Man sollte stattdessen bewusst das Gespräch mit Protestierenden suchen. "Wichtig wäre es, sich gewisse Leute raus zu picken. Leute, die sachlich sind, die was bewegen wollen, die auch friedlich was bewegen wollen, und mit denen wirklich in einen Dialog geht. Und da geht es nicht darum, die rauszunehmen und die zu überzeugen, sondern ums Zuhören. Was bewegt sie dazu, eine gewisse Meinung zu haben? Und dann kann man gemeinsam Lösungen finden." Vielleicht ist sie in diesem Punkt gar nicht so weit weg von einigen ihrer Vorredner.