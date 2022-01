Bei einem Online-Bürgerforum zur Corona-Situation in Sachsen hat Ministerpräsident Michael Kretschmer keine schnelle Aufhebung der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt. Der CDU-Politiker antwortete am Mittwochabend auf eine Bürgerfrage, vorerst seien 2G im Handel sowie 2G+ in Gastronomie, Kultur und anderen Bereichen weiter nötig. Er begründete das mit der in Sachsen noch bevorstehenden Infektionswelle mit der hochansteckenden Omikron-Virusvariante. Kretschmer geht davon aus, dass erst im Sommer die letzten Beschränkungen wegfallen werden.

Omikron-Welle überrollt verspätet auch Sachsen

Der Chemnitzer Klinikleiter Grünewald ist auch Chef der Sächsischen Impfkommission. Bildrechte: dpa Der Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz und Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission (Siko), Thomas Grünewald, stimmte dieser Einschätzung weitgehend zu. Er erklärte, Sachsen hänge - wie auch bei früheren Infektionswellen - in der Corona-Pandemie der Entwicklung in anderen Bundesländern hinterher. Sachsen sei später, wegen der geringen Impfquote aber umso stärker betroffen gewesen. Das werde auch bei Omikron so sein. Laut Grünewald liegt der Anteil dieser Virusvariante in Sachsen derzeit bei 25 Prozent. In den Bundesländern mit den aktuell höchsten Inzidenzen seien es schon 90 Prozent und mehr. Das komme noch auf den Freistaat zu.

Kein ständiges Impfen zu erwarten

Der Siko-Chef erwartet, dass erst die von Biontech/Pfizer und Moderna für das Frühjahr angekündigten angepassten Impfstoffe für eine nachhaltige Entspannung in der Corona-Pandemie sorgen wird. Danach werde voraussichtlich wie bei der Virusgrippe eine jährliche Impfung ausreichend schützen. Ein "Impf-Abo" im Drei-Monats-Rhythmus werde es nicht geben, betonte Grünewald. Er wies zugleich erneut darauf hin, dass weder eine Impfung noch ein hoher Antikörper-Wert eine Übertragung verhindere. Die Impfung schütze aber sehr gut vor einer schweren Covid-19-Erkrankung, warb der Infektiologe.

Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegeberufe verschieben?