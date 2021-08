Die Maske wird wohl bleiben

Auch die Mund-Nasen-Bedeckungen werden wohl so schnell nicht aus dem Schulalltag in Sachsen verschwinden. In Regionen mit einer Inzidenz über 10 soll laut Kultusministerium zumindest in den ersten beiden Schulwochen eine generelle Maskenpflicht in den Gebäuden und Klassenräumen gelten. Lediglich die Grundschüler dürfen demnach ihre Masken zumindest während der Unterrichtsstunden abnehmen.

Nach strengem Auftakt wird es ein wenig lockerer

An den Schulen soll es auf jeden Fall weiter Corona-Tests geben. Bildrechte: IMAGO / Reichwein Nach der "Eingewöhnungsphase" will das Kultusministerium nach eigener Aussage wieder die bisherigen Regelungen für Schulen und Kitas anwenden. Dazu zählen eine Maskenpflicht ab einer Corona-Wochen-Inzidenz ab 35 - außer für Grundschüler im Unterricht - und eine allgemeine Testpflicht für alle, um die Gebäude betreten zu dürfen. Dabei soll in Kreisen und Großstädten mit einer Inzidenz über 10 zweimal wöchentlich getestet werden, in Regionen unter 10 einmal pro Woche. Auch hier müssen vollständig Geimpfte und Genesene nicht zum Stäbchen greifen.

Die Schulen bleiben offen

Ein wichtiger Punkt: Es soll keine Schulschließungen mehr geben, auch nicht bei einer möglichen vierten Corona-Welle. Das hat das Kultusministerium erneut bekräftigt. Bis zu einer Wocheninzidenz von 100 sei der normale Präsenzunterricht zulässig. Steigt der Wert höher, ist in Grund- und Förderschulen ein Unterricht in festen Klassen und Gruppen vorgesehen, in den weiterführenden Schulen ein Wechselunterricht.

Endgültige Entscheidung Mitte August

In Stein gemeißelt seien diese Regelungen aber noch nicht, betont das Kultusministerium. Sie würden erst mit der neuen Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung Mitte August endgültig beschlossen. Mindestens so lange wird wahrscheinlich auch unklar bleiben, ob die Pflicht zum Schulbesuch ab September wieder gilt oder vorerst ausgesetzt bleibt. Dann könnten weiter die Eltern entscheiden, ob sie das Ansteckungsrisiko in der Schule für ihre Kinder für zu hoch halten oder nicht.

Kritik an Ausnahmen für Geimpfte