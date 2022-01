Sachsens Regierung will die aktuellen Corona-Regeln im Freistaat nur etwas lockern. So sollen künftig Messen und Kongresse unter den Bedingungen von 2G und einer Kapazitätsbegrenzung wieder möglich sein, teilte Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit. Dabei soll sich an den für den Handel geltenden Regelungen orientiert werden.