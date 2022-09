In Sachsen sind am Montagabend wieder Tausende gegen die hohen Preise sowie die Russland- und Energiepolitik der Bundesregierung auf die Straße gegangen. In Leipzig waren es nach Angaben einer Polizeisprecherin zum Auftakt um 18:30 Uhr etwa 1.000 Demonstranten. "Es gab auch Störungen." Demonstrationen gab es unter anderem auch in Pirna sowie in verschiedenen Städten des Vogtlands. Besonders viele Menschen waren in Adorf auf der Straße. Die Chemnitzer Tageszeitung "Freie Presse" berichtet unter Berufung auf die Polizei, dass die Teilnehmerzahl in Zwickau "im Vergleich zur Vorwoche sprunghaft angestiegen" sei - von 1.300 auf rund 2.500.