Sachsen ist in diesem Jahr Partnerland des Deutschen Frühlings in Estland. Ob Podcasts und Lesungen sächsischer Autoren, ob ein Sachsen-Quiz des estnischen Deutschlehrerverbands: Die Kulturangebote des Saksa kevads, des Deutschen Frühlings, sind denkbar vielseitig und sollen weiter das Interesse an der deutschen Kultur und Sprache in Estland stärken. Schließlich gehört Deutsch in Estland zu den beliebtesten Fremdsprachen.

Bis in den Mai hinein präsentiert sich das Bundesland Sachsen bei der Veranstaltungsreihe: mit Filmvorführungen von Produktionen aus dem Freistaat. Dazu reisen mehrere Delegationen zur Kontaktpflege in die Republik im Baltikum. Sachsens Staatskanzlei-Chef Oliver Schenk hat die Veranstaltungsreihe für den Freistaat am Mittwochabend in Tallinn eröffnet und sieht darin die Chance, die sächsisch-estnischen Beziehungen weiter voranzubringen.

Bildrechte: dpa Es ist ein tolles Schaufenster für uns. Wir haben die Chance, jetzt mit Kultur, mit Wissenschaft, Unternehmen uns zu präsentieren, auf uns aufmerksam zu machen und wir haben ja bereits tolle Erfolgsgeschichten, die bereits dahinter stehen. Oliver Schenk Chef der Sächsischen Staatskanzlei

Tallinn längst mehr als nur pitoreske Ostseemetropole

Die estnische Hauptstadt steht längst nicht mehr nur für liebevoll restaurierte Bauten und Hanse-Flair. In Tallinn floriert die Start-Up-Szene und wagt wie der Energiespeicher-Hersteller Skeleton den Schritt nach Sachsen. Das Unternehmen produziert seit 2017 in Großröhrsdorf Ultrakondensatoren. Ausschlaggebend sei das aktive Werben des damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) gewesen, sagt Skeleton-Mitgründer und CEO Taavi Madiberk, genauso wie die gute Fortschulungslandschaft im Freistaat mit seinen vielen Fraunhofer Instituten. Skeleton investiert derzeit 220 Millionen Euro in eine weitere Fabrik in Markranstädt und verfolge die Absicht, dauerhaft im Freistaat an beiden Werken festzuhalten, bekräftigt Madiberk im Interview.

Sachsen wird unser Hauptstandort bleiben. In den 2030er werden wir mindestens eine Verzehnfachung der Mitarbeiterzahl haben. Momentan haben wir rund 200 Mitarbeiter. Es ist sinnvoll die Kompetenzen in Sachsen weiter auszubauen. Taavi Madiberk CEO und Mitgründer Skeleton Technologies

Estnisches Unternehmen mit Außenstelle in Leipzig

Estland ist in etwa so groß wie die Schweiz, hat aber nur 1,3 Millionen Einwohner. Der Fachkräftemangel sei dort für viele Unternehmen problematisch, weil die Länder in Skandinavien bessere Löhne zahlen, sagt Tarmo Mutso, Leiter des Büros der Deutsch-Baltischen Handelskammer in Estland. Der deutsche Markt und damit auch Sachsen sei ein wichtiges Sprungbrett, um international zu wachsen.