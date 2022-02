Digitalisierung Sachsen startet Digitalagentur - viel Arbeit steht bevor

Auch im Jahr 2022 ist Sachsen längst nicht überall digital auf der Höhe der Zeit. Manch ein Internetzugang auf dem Lande ist so langsam, dass man die Einwahlgeräusche des Modems aus dem 1990ern vermisst. Und in der Pandemie wurden Defizite im Schulwesen und in Gesundheitsämtern mehr als deutlich. Nun soll nach dem Willen der sächsischen Koalition die Digitalisierung einen Schub bekommen. Eine sogenannte Digitalagentur soll vernetzen, beraten und Tempo machen sowie Forschung zur KI unterstützen.