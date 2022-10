Auf Anfrage erklärt das Kultusministerium, dass der Wlan-Ausbau einer der Kerngegenstände des Digitalpakts sei. In den nächsten zwei Jahren will man hier für eine deutliche Verbesserung sorgen. Bis 2025 sollen gerade Schulen in unterversorgten Gegenden vom Breitbandausbau profitieren. Dafür will Sachsen nochmal bis zu 21,8 Millionen Euro in die Hand nehmen.