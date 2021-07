Ein Rückblick auf die vergangenen Jahre und einen Ausblick auf die Zukunft gibt die Einrichtung am heutigen Montag in ihrer digitalen Jubiläumsveranstaltung zum 30. Geburtstag , die über Livestream via Facebook und Youtube verfolgt werden kann. Im TV-Studio der Hochschule Mittweida sind dafür neben Direktor Löffler auch Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) sowie der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Geplant ist auch eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der politischen Bildung mit Blick auf Digitalisierung und Strukturwandel.

Nach Ansicht des Chefs der Landeszentrale ist politische Bildung in diesen Zeiten notwendiger denn je. "In einer sehr komplizierten Welt braucht es Einrichtungen, die Informationen filtern, aufbereiten, denen Überparteilichkeit und Unabhängigkeit zugestanden wird." Die Landeszentrale könne Menschen und Träger vernetzen, Impulse geben und die breite Bevölkerung ansprechen, um so einen Beitrag zum Dialog in der Gesellschaft zu leisten. Wenn es die Landeszentrale nicht gäbe, müsste man sie erfinden, so Löffler.