In der Aktuellen Stunde des Landtags geht es am Mittwoch um die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro und die Forschungskapazitäten des Freistaats. Außerdem soll der Landtag nach langem Hin und Her grünes Licht die neue sächsische Bauordnung geben. Demnach wird das Bauen mit Holz gefördert und der Mindestabstand für Windkraftanlagen festgeschrieben. Es wird auch leichter, Photovoltaik – und Solarthermie-Anlagen zu errichten. E-Ladesäulen können verfahrensfrei installiert werden. Zudem kommt die Rauchmelderpflicht: Sie gilt sowohl in Neu- als auch Bestandsgebäude bereits ab dem 31. Dezember 2023.