41 Einsätze flogen die sächsischen Polizeidrohnen im letzten Jahr, manche Einsätze dauerten dabei bis zu neun Stunden. Die Palette an Einsätzen sei sehr unterschiedlich, schildert der Inspekteur der Polizei Sachsen, Petric Kleine: "Zum Beispiel in der Kriminalitätsbekämpfung, also zur Tatort- oder auch Unfallortdokumentation, zur Suche von vermissten Personen oder zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen."