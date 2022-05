Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig verurteilte im Sächsischen Landtag einmal mehr den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Folgen würden immer mehr auch für die sächsische Wirtschaft und die Verbaucherinnen und Verbraucher spürbar. Dulig versprach Hilfen für Unternehmen, die unter den Sanktionen gegen Russland leiden. Hohe Energiepreise verteuerten die Produktion, Liefer- und Wertschöpfungsketten würden unterbrochen, Rohstoffe und Vorprodukte seien nicht verfügbar, sagte Dulig am Mittwoch bei einer Regierungserklärung. "Einige Unternehmen treffen diese ökonomischen Folgen besonders hart. Wir lassen sie nicht im Regen stehen." Neben Hilfen des Bundes stelle der Freistaat vor allem Rettungs- und Umstrukturierungsdarlehen zur Verfügung.

Der russische Angriffskrieg verschärfe den Trend zur De-Globalisierung, betonte Sachsens Wirtschaftsminister Dulig. "Darauf müssen wir reagieren, wollen wir nicht einen guten Teil unseres Wohlstandes verlieren." Um Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern, müsse Sachsens Wirtschaft modernisiert und unabhängiger werden. Es sei der größte Modernisierungsprozess des Industriestandortes Sachsen seit 1990. Dulig kündigte in diesem Zusammenhang an, einen Expertenbeirat aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaften und Verbänden zu berufen, um den Transformationsprozess zu begleiten. Er nannte in diesem Zusammenhang drei zentrale Herausforderungen: Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie.