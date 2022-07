Bildrechte: dpa

Das sagt Sachsens Energieminister zur aktuellen Versorgungslage "Im Moment haben wir keine Gasmangellage", sagte der sächsische Energieminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen).



Ob die Gasleitung Nordstream 1 nach der üblichen Wartung nach dem 21. Juli wieder von Russland befüllt werde, liege "ganz allein an Russland". Denn diese Lieferungen unterlägen nicht den Sanktionen gegen Russland, das den Krieg gegen die Ukraine führt. Allerdings: "Im Moment ist der lieferant kein verlässicher Partner."



Laut Günther sind die Gasspeicher bundesweit zu 60 Prozent befüllt. Die Speicher des Gashandelskonzerns VNG in Ostdeutschland seien zu 80 Prozent voll.



Das Gasspeichergesetz gibt vor, bis zum 1. Oktober die Gasspeicher in Deutschland zu 80 Prozent zu befüllen. Zum 1. November sollen es 90 Prozent sein.



Deutschland bezog zum 11. Juli 35 Prozent seines Gases von Russland. Vor einem Jahr seien es noch 55 Prozent Abhängigkeit vom russischen Lieferanten gewesen.