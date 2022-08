Besorgt, aber nicht panisch

Eine generelle Panik ist bei unseren Gesprächspartnern angesichts der Inflation nicht festzustellen. Es scheint eher eine grundlegende Besorgnis zu sein, was den im Herbst und Winter auf uns zukommt.

So auch bei Marcel, der gerade seinen Master in VWL in Leipzig abgeschlossen hat und jetzt auf der Suche nach Arbeit ist. Zusammen mit seiner Frau stehen ihm abzüglich der Miete 800 Euro monatlich zur Verfügung. Noch sei es möglich die gestiegenen Preise mit dem Ersparten abzufedern, sagt er. Ewig könne es aber nicht so weitergehen. "Wenn die Preise noch weiter steigen und nicht nur diese, sondern jetzt auch noch irgendwelche neuen Umlagen kommen, dann müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken machen, wo wir das Geld herbekommen", sagt Marcel.

Er hofft, dass er in nächster Zeit eine Festanstellung findet und damit ein sicheres Gehalt. So lange muss er sich im Privaten einschränken und überlegen, wie viel er für ein Geburtstagsgeschenk ausgeben kann und wo er beim Heizen sparen kann, ohne Schimmel in der Wohnung zu riskieren.

"Viele Freunde sind in derselben Situation", sagt Marcel. Und das ist am Ende vielleicht ein klitzekleiner Trost. Hilfe und Unterstützung funktionieren schließlich am besten, wenn alle mitmachen.