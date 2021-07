Sie hofft, dass die Ergebnisse der Diskussionen mit in die Minister-Beschlüsse einfließen. Neben Europa verantwortet Katja Meier im Freistaat Sachsen die Bereiche Justiz, Demokratie und Gleichstellung. Auch diese Schwerpunkte möchte sie in den nächsten zwölf Monate stärken. Denn in einigen Ländern Europas nehme sie wahr, dass die europäischen Werte untergraben werden. Meier sorgt sich etwa über die Unabhängigkeit der Justiz in Sachsens Nachbarland Polen und über das neue Zensur-Gesetz in Ungarn, welches die Informationen über sexuelle Minderheiten einschränkt.