Eine unabhängige Kommission soll die sogenannte Munitionsaffäre im Landeskriminalamt aufarbeiten. Wie das Innenministerium mitteilte, nahmen die drei Mitglieder am Dienstag ihre Arbeit auf.

Der Hauptsitz des Landekriminalamtes Sachsen in Dresden. Bildrechte: dpa

Hintergrund sind die laufenden Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Dresden gegen 17 Polizisten des Mobilen Einsatzkommandos des Landeskriminalamts. Sie wirft den Beamten unter anderem gemeinschaftlich begangenen Diebstahl und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Die Beschuldigten sollen 2018 mindestens 7.000 Schuss Munition aus LKA-Beständen gestohlen und damit ein nicht genehmigtes privates Schießtraining in Güstrow bezahlt haben. Der Verbleib der Munition ist unklar. Der Skandal war im März dieses Jahres bekanntgeworden.

Der Vorfall hat deutlich gemacht, dass eine externe Untersuchung der Spezialeinheiten geboten ist. Wirksame Leitung und Dienstaufsicht muss gerade bei Spezialeinheiten in besonderem Maße gegeben sein.

Die CDU-Regierungspartner Grüne und SPD in Sachsen begrüßten, dass Innenminister Roland Wöller unabhängige Experten mit der Untersuchung beauftragt hat. Der Innenexperte der SPD-Landtagsfraktion, Albrecht Pallas, erklärte, es sei höchste Zeit, dass die Sicherheitsmängel beim LKA gründlich aufgearbeitet und behoben würden. Sein Grünen-Amtskollege Valentin Lippmann lobte, dass der Auftrag der Kommission über die Untersuchung der Umstände des Diebstahls hinaus gehe. Zugleich forderte er erneut, eine vollkommen unabhängige Beschwerde- und Kontrollstruktur in der Polizei und einen Whistleblowerschutz in Sachsen zu etablieren.