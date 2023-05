Rechtsprobleme würden sich auf die Verwaltungsbehörden und Bußgeldgerichte verschieben, eine Entlastung der Strafjustiz sei nicht zu erwarten, hieß es weiter. Allerdings liege ja bislang nur ein Vorschlag und kein Gesetzesentwurf oder ähnliches vor. Deshalb sei es für eine tiefergehende Bewertung zu früh, so das Ministerium.



Grundsätzlich begrüße man, dass das Strafgesetzbuch auf Reformbedarf überprüft werde. Dabei verweist das Ministerium darauf, dass noch immer ein Reformvorschlag Buschmanns zur Entkriminalisierung des Schwarzfahrens fehle. Den hatten die Justizministerkonferenz der Länder bereits im vergangenen Jahr eingefordert. Die strafrechtliche Verfolgung des Schwarzfahrens verursache lediglich eine "unverhältnismäßige Belastung von Personen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, sich ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr zu leisten", so Sachsens Justizministerin Katja Meier auf Anfrage von MDR SACHSEN. Der Bund müsse das Thema endlich angehen.