Wer mit dem Zug von Leipzig Richtung Osten in die nahegelegene Kleinstadt Brandis fahren will, für den endet die Zugfahrt wenige Kilometer vor dem Ziel: In Beucha, fünf Kilometer vor Brandis, ist Schluss. Reisende müssen von hier in den Bus umsteigen. Das war aber nicht immer so. Viele Brandiser haben noch lebhafte Erinnerungen an den Zug und wie dieser zum Beispiel die Kinder zur Schule nach Leipzig gefahren hat.