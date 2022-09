In Gedenken an die verstorbene britische Königin Queen Elizabeth II. ist auch in Sachsen für Freitag eine Trauerbeflaggung angeordnet worden. Die sächsische Staatskanzlei teilte mit, dass an allen Dienstgebäuden im Regierungsviertel der Landeshauptstadt Dresden die Flaggen auf Halbmast wehen.

Sachsens Landesregierung hat im Regierungsviertel aus Trauer um Queen Elizabeth II. auf Halbmast geflaggt. Bildrechte: Ulrike Reichl / MDR