Sachsen unterstützt weiterhin benachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das Kabinett hat am Dienstag eine entsprechende Förderrichtlinie des Kultusministeriums bestätigt. Sachsen könne in den nächsten Jahren rund 73 Millionen Euro in zusätzliche Angebote investieren, teilte das Kultusministerium mit. Davon kämen rund 43,5 Millionen Euro von der Europäischen Union und rund 29,2 Millionen Euro stelle der Freistaat Sachsen zur Kofinanzierung bereit. Die Fördersätze liegen für die Projekte zwischen 95 bis 100 Prozent.