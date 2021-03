Die Freien Wähler in Sachsen haben eine neue Führungsspitze. Der Leipziger Jurist Thomas Weidinger wurde auf einem außerordentlichen Parteitag in Leipzig zum neuen Vorsitzenden gewählt, wie die Partei bekanntgab. Stellvertreterin ist die Psychologin Brit Reimann-Bernhardt aus Meißen. Zum fünfköpfigen Vorstand gehören ferner die Physiotherapeutin Claudia Drechsel aus Podelwitz, Pfarrer Anselm Meyer aus Zwickau sowie der Jurist Günther Hutschalik aus Bautzen.

Von insgesamt 13 Kreisvereinigungen seien zehn in Leipzig vertreten gewesen, hieß es. Die Neuwahl war erforderlich, weil zum Jahresende 2020 vier der fünf Vorstandsmitglieder die Partei verlassen hatte. Die Freien Wähler und Wählervereinigungen sind traditionell vor allem in den Kommunen stark. Bei den Gemeinderatswahlen 2019 erreichten sie in Sachsen 25,8 Prozent der Stimmen und mehr als 3000 Mandate