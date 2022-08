Nach Vorstellung der Eckpunkte waren die Landtagsfraktionen dran. Deren Urteile reichten innerhalb der Koalitionsparteien von "nicht zustimmungsfähig" (Grüne) über "guten Seiten" mit Nachbesserungsbedarf (SPD) bis zu einem "Zeichen, dass der Freistaat selbstbewusst in die Zukunft schaut" (CDU). Die AfD nannte die Haushaltspläne eine "Bankrotterklärung" und die Linke "sozial ungerecht". Am Ende der Sitzung überwiesen die Fraktionen den Entwurf einstimmig in die Ausschüsse. Dort verhandeln die Abgeordneten nun weiter.

AfD-Chef Jörg Urban kritisierte die Rekordausgaben von 49 Milliarden Euro und dass Rücklagen fast vollständig aufgebraucht würden. Die geplante Grunderwerbssteuer-Erhöhung und neue Stellen in der Verwaltung sendeten nach Urbans Meinung falsche Signale an die Bürger. "Inmitten der schlimmsten Krise will die Regierung Steuern erhöhen. Das ist eine Unverschämtheit." Stattdessen sollten in Krisenzeiten Bürokratie und Verwaltung verkleinert werden, sagte er.

Bildrechte: dpa Um den Zuwachs an Stellen bei Polizei und Justiz zu kompensieren, müssen Stellen im Verwaltungsapparat gestrichen werden. Jörg Urban AfD-Landesvorsitzender Sachsen

Urban kritisierte geplante Fördergelder für E-Mobilität, für einen Klimafonds, Radverkehr, Ökolandbau, Fachstellen für Boden- und Wassermanagement und Projekte zur Demokratieförderung. 140 Millionen Euro Investitionen für Krankenhäuser fand der AfD-Chef zu gering und verwies auf die sächsische Krankenhausgesellschaft. Die hatte Ende Januar mitgeteilt, dass die notwendige Investitionsquote "weit hinter dem realen Bedarf" zurückliege. Die AfD vermisste im Entwurf Gründungsprämien für Unternehmen und eine Erhöhung des Meisterbonus.

Der Schatzmeister der CDU, Jan Löffler, sagte, die Bürger erwarteten "gerade in Krisenzeiten", dass "der Freistaat Sachsen selbstbewusst in die Zukunft schaut". Er bezog sich damit auf die gestiegene Investitionsquote des Landes (von 14 auf 17 Prozent) und dass mehr Geld für Straßenbau, Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen ausgegeben werden soll. Investitionen in die Zukunft müssten auch mit Personalaufbau unterstützt werden. Löffler verteidigte die Pläne für mehr Personal bei Polizei, Justiz und in der Verwaltung.

Zugleich verlangte er jedoch, "Stellenzuwächse noch stärker zu hinterfragen". Denn: "Wir müssen auch immer die mittel- und langfristigen Folgen der Haushaltspolitik im Auge behalten", mahnte Löffler. Man könne sich nicht alle zwei Jahre von einem Rekordhaushalt zum nächsten hangeln. Mehrausgaben würden durch Rücklagen gedeckelt. Doch müsse man die erst erwirtschaften.

"Den Stempel sozialer Gerechtigkeit sollte auch der nächste Haushalt tragen", verlangte Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt. Er habe den Eindruck, dass die Regierung die Bürger "nicht wirklich entlasten" wolle. Stattdessen habe er "an vielen Stellen ein ausdrückliches Weiter so" im Etat-Entwurf gelesen. Seine Partei wolle sich in den Haushaltsverhandlungen für Entlastungen für Familien, Eltern und Sozialschwache einsetzen. Außerdem müssten mehr Lehrer nach echtem Bedarf eingestellt werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Freistaat kann wenigstens einen Teil der Kita-Elternbeiträge übernehmen, das rasant verteuerte Kita- und Schulessen kostenlos machen, bedürftige Familien mit einem Gutscheinprogramm für Freizeit und mit dem Familienpass unterstützen. Rico Gebhardt Fraktionsvorsitzender der Linken

Das Land sollte nach Meinung der Linken den sozialen Wohnungsbau in Dresden und Leipzig verstärken, mehr Geld für Krankenhäuser ausgeben und ein neues Vergabegesetz mit Mindestlöhnen auch für Leiharbeiter verabschieden, so Gebhardt. Und: "Sachsen muss endlich den Turbo anschieben bei regenerativen Energien!"

Die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Franziska Schubert, beschrieb die Kernfrage, an der die Grünen Haushaltsdiskussion messen: "Leistet das, was vorgeschlagen wird, einen Beitrag, mit den Krisen umzugehen und findet auch noch politische Gestaltung statt?" Bei der Krisenbewältigung bezog sich Schubert auf die Folgen des russischen Angriffskriegs, Klimawandel und Energiewende. Überall da, wo sich Menschen und Unternehmen aufmachten, Krisen zu bewältigen, "muss Politik den Weg frei machen und fördern".

Auch sie kritisierte die geplante Anhebung der Grunderwerbssteuer und dass Sachsen an der Schuldenbremse festhalten will. Man werde darüber reden müssen, warum "die Kultur in ihrer Breite eine Nullrunde" hinnehmen soll. Investive Verstärkungsmittel (Geld zur Eigenbewirtschaftung) würden fast vollständig fehlen. Dann kam sie zum Punkt: "Für uns ist dieser Entwurf nicht zustimmungsfähig."

Bildrechte: Grüne Fraktion Sachsen / Matthias Gahmann Es darf kein öffentliches Geld dafür verwendet werden, um etwas zu unterstützen, was uns in Krisen nichts hilft oder diese sogar noch verschärft. Franziska Schubert sächsische Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Panter nannte Sachsens Haushaltspolitik in den vergangenen drei Jahren "solide, ehrlich, innovativ". Der Entwurf zum neuen Doppelhaushalt "erfüllt in seiner Gesamtheit nicht die drei Kriterien", urteilte er. Zwar gebe es gute Seiten bei Bildung und innerer Sicherheit. Er vermisse aber "langfristige Innovationsprojekte" mit denen man in Krisen punkten könne. Dass das Land ohne neue Schulden auskommen wolle, stattdessen Rücklagen verbrauche und die Schuldenbremse nicht anrühre, hält Panter für "Augenwischerei".

Bildrechte: imago/Jörn Haufe Unsere Aufgabe ist es, Sicherheit zu geben und nicht Unsicherheit zu schüren. Das ist möglich, wenn man pragmatisch denkt und Lösungen sucht. Dirk Panter Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion