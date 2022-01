Bei den Frauen müssen laut Studie bundesweit 25,4 Prozent mit einem niedrigen Monatseinkommen trotz Vollzeitarbeit auskommen, unter den Männern 15,4 Prozent. In Sachsen liegen die Werte bei 30,2 beziehungsweise 37,1 Prozent. Besonders ausgeprägt ist der untere Entgeltbereich den Angaben nach in Branchen wie dem Gastgewerbe, der Leiharbeit oder der Land- und Forstwirtschaft.

In Sachsen galten niedrige Löhne viele Jahre nach der Wiedervereinigung als Standortvorteil. Inzwischen hat sich die Lage in vielen Branchen gewandelt, Fachkräfte werden gesucht und die Arbeitgeber müssen höhere Löhne bieten.



Die Corona-Pandemie hat die Situation beispielsweise in der Gastronomie verschärft. Fachkräfte, die wegen niedriger Löhne mit Kurzarbeitergeld und ohne Trinkgeld ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können, haben sich besser bezahlte Jobs in anderen Branchen gesucht.