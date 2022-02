Weidner bricht damit in Sachsen einen Streit vom Zaun. Denn Architekten und Ingenieure sind keinesfalls gewillt, mitzumachen. Hans-Jörg Temann, Präsident der Landes-Ingenieurkammer verweist auf die Qualifikationen und pocht für eine kleine Bauvorlageberechtigung auf einen Hochschulabschluss: "Die Anforderungen an die Planer sind in den letzten Jahren immer mehr gestiegen. Es sind neue Regelwerke gekommen, es sind neue Qualifikationen nötig. Das heißt also, es wird immer mehr Verantwortung auf den Entwurfsverfasser verlagert." In dieser Situation die formalen Anforderungen zu senken, halte man als Kammer für kontraproduktiv.