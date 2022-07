320.000 Menschen arbeiten in Sachsen in 40.000 Handwerksbetrieben. Die suchen tausende Fachkräfte im Land. Obwohl die Umsätze im ersten Quartal 2022 so gut wie noch nie seit 1989 waren, plagen das Handwerk Sorgen. Die CDU brachte diese in die Aktuelle Stunde in den Sächsischen Landtag ein unter dem Titel: "Handwerk hat auch in Zukunft goldenen Boden - aktuelle Probleme konsequent angehen: Fachkräftebedarf, Rohstoffknappheit, Bürokratieabbau". Damit waren die Knackpunkte genannt.