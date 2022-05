Laut dem Grünen-Abgeordneten Volkmar Zschocke habe der Antrag das Ziel, "die Wasserversorgung in Sachsen auch in Zeiten der Klimakrise langfristig sicherzustellen." Wasser sei ein knappes Gut und werde auch in Sachsen immer knapper, argumentierte Volkmar Winkler von der SPD. Die vergangenen Jahre seien viel zu trocken gewesen. Auch das Jahr 2022 sei im Vergleich zum langjährigen Mittel bisher zu trocken und zu warm gewesen.