Sie ist damit nicht allein. Michael Salomo ist Vorsitzender beim "Netzwerk Junge Bürgermeister*innen Deutschland", in dem etwa 870 Kolleginnen und Kollegen zusammengeschlossen sind. Er selbst ist Stadtoberhaupt von Heidenheim an der Brenz. Er wisse, dass es eine Kollegin in den neuen Bundesländern gebe, "die hat einen Pflasterstein in die Küche geworfen bekommen." Es gebe aber auch in den alten Bundesländern Kollegen, deren Dienstwägen angezündet worden seien. "Oder wo nachts ein Galgen in den Garten betoniert wurde."