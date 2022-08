Trotz der angespannten Situation will sich Malte nicht zu sehr einschränken. Aktuell lebt er im Monat abzüglich der Miete mit 650 bis 700 Euro. Bafög bekommt er nicht, dafür verdient er im Nebenjob als Flugzeugabfertiger etwas dazu. 2023 will er sein Diplomstudiengang Verkehrsingenieurwesen abschließen.

"Ich will mein Studentenleben das letzte Jahr noch ausnutzen. Deswegen sage ich mir: Ja, es ist jetzt teurer. Aber ich will dort an dieser Stelle keine Abstriche machen. Die mache ich dann lieber an anderen Stellen." Dafür, dass er weiterhin Bars besucht, Freunde trifft und Essen geht, fährt Malte deutlich seltener Auto, sagt er. Und wenn, dann auf der Autobahn nicht schneller als 100 oder 110 Kilometer pro Stunde. Auch im Supermarkt wähle er selektiver.