Das Bundeskabinett beschloss am Dienstag Änderungen am Infektionsschutzgesetz. Damit sollen die Corona-Regeln in Deutschland vereinheitlicht und eine Notbremse für Regionen eingezogen werden, in denen die Inzidenz bei 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche oder höher liegt. In Sachsen betrug dieser Wert am Dienstag 212.