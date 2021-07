Im Koalitionsstreit um Abschiebungen von Familien mit minderjährigen Kindern aus Sachsen hat die SPD-Fraktion im Landtag einen Forderungskatalog vorgelegt. Darin wird verlangt, das Kindeswohl stärker zu berücksichtigen und auf nächtliche Abschiebungen zu verzichten. Außerdem fordert die SPD-Fraktion klare Handlungsanweisungen vom sächsischen Innenministerium an die Ausländerbehörden in Sachsen, wie von Abschiebungen gut integrierter Jugendlicher abgesehen werden kann und diese Menschen bis zum Abschluss ihres Verfahrens in Deutschland geduldet werden können.