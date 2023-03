Ein Plan, den auch die sozialpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Susanne Scharper, begrüßt hätte. "In Zeiten, wo Impfraten zurückgehen, wo Hausärzte keine Nachfolge finden, wo wir zum Teil Gebiete und große Personengruppen ohne Hausarzt haben, macht es keinen Sinn, eine bewährte Struktur zu zerschlagen. Scharper ergänzte: "Wir müssen gucken, wie wir verzahnt und sektorenübergreifend gesundheitliche Versorgung und Prävention auch weiter aufrechterhalten."

Der Bund stellte jedoch klar, die Finanzierung läuft zum Jahresende 2022 aus. Das begründete das Bundesgesundheitsministerium damit, dass der überwiegende Teil der Corona-Impfungen mittlerweile in den Arztpraxen durchgeführt werden, eine Doppelstruktur nicht mehr notwendig sei.

Klaus Heckeman, Kassenärztliche Vereinigung Sachsen Bildrechte: imago images/Sven Ellger

Für den Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, hätte das staatliche Impfangebot gerade in Hochphasen wie der Grippe-Saison seine Berechtigung.



"Es gibt ja immer schon eine gewisse Arbeitsteilung mit Impfen. Man kann ja zum Impfen generell in die Gesundheitsämter gehen." Er hofft, dass die Gesundheitsämter infolge von Corona längerfristig personell besser aufgestellt seien, so dass es dort mehr Angebot gebe. "Dann betrachten wir das von Seiten der Kassenärztlichen Vereinigung als ein Zusatzangebot aber nicht unbedingt als Konkurrenz."