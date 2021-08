Neues Kommunalrechtsgesetz Sachsen bekommt mehr hauptamtliche Bürgermeister

Hannes Clauß ist unter den sächsischen Bürgermeistern wohl ein alter Hase. In Wülknitz bei Großenhain regiert er seit 31 Jahren. Schon bei der letzten Wahl wollte er eigentlich nicht wieder antreten, doch es fand sich kein Nachfolger. So hängte er noch einmal sieben Jahre dran. Ohne Bürgermeister wollte er Wülknitz nicht lassen: "Der Bürgermeister hat ja nicht nur eine Verwaltung zu leiten, insofern er eine hat. Er muss immer auch Vordenker und guter Kommunikator sein. Man ist ja auch erster Ansprechpartner für die Bürger, muss vieles erklären in diesen Zeiten, auch was sozusagen von der der großen Politik kommt. Das kann man gar nicht so mit einem Aufgabenkatalog, der bei jedem gleich ist, definieren."