Noch Donnerstag vergangener Woche waren das sächsische Finanzministerium und die beiden kommunalen Verbände, Landkreistag und Sächsischer Städte- und Gemeindetag, ohne Ergebnis auseinandergegangen. Finanzgespräche gescheitert, hieß es. Am Sonntagabend trafen sich dann Landräte, Ministerpräsident und Finanzminister. Hinter verschlossenen Türen fielen harte Worte, der Ton war rau, berichten Teilnehmer. Geeinigt hat man sich auf die Nothilfe von jeweils 125 Millionen Euro für das nächste und übernächste Jahr. Für die Landräte ist das eine Brückenlösung. Sie drängen weiter auf strukturelle Veränderungen des kommunalen Finanzausgleichs. Für 2025 und 2026 rechnen sie mit einem Defizit in Höhe von 833 Millionen Euro.

An der Sonntags-Runde hatte allerdings kein Vertreter des Städte- und Gemeindetages teilgenommen. Ein zumindest ungewöhnlicher Vorgang, zumal die kreisfreien Städte nun bei der Finanzspritze nicht bedacht sind, obwohl sie ebenso unter finanziellem Druck aufgrund der gestiegenen Sozialausgaben stehen wie die Landkreise. Am 14. Juni hatten die Kommunen das Verhandlungsangebot des Finanzministers klar abgelehnt, deutliche Nachbesserungen gefordert: "Ohne eine deutliche Verbesserung der Finanzzuweisungen sind die hohen Kostensteigerungen der Städte und Gemeinden in den nächsten beiden Jahren nicht beherrschbar", hieß es vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag. "Die diskutierten Lösungsansätze bleiben weit hinter den kommunalen Erwartungen zurück."



Daran hat sich aus Sicht der Kommunen bis heute nichts geändert. Dennoch hatte bis Dienstagnachmittag der Finanzminister nicht zu einer erneuten Spitzenrunde eingeladen, sondern offenbar erwartet, die Kommunen würden den bereits abgelehnten Plänen nun zustimmen.