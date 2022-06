Kommunalwahl 2022 Bürgermeisterwahl in Bad Elster - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Elster gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Olaf Schlott tritt für die Unabhängigen Bürgerschaft an. Schlott setzte sich bei der Bürgermeisterwahl 2015 gegen den damaligen Amtsinhaber Christoph Flämig mit 61,8 Prozent der Stimmen durch. Der 45-Jährige wurde 2021 einstimmig von der Unabhängigen Bürgerschaft für eine erneute Kandidatur aufgestellt. Schlott war vor seinem Bürgermeisteramt als Verkehrsanlagen-Planer tätig. Schlott lebte fünf Jahre in Darmstadt, kehrte dann aber mit seiner Familie in die Heimat zurück. Seine Frau betreibt eine Pension.