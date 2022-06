Kommunalwahl 2022 Bürgermeisterwahl in Bad Schandau - Kandidaten und Hintergründe

Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Schandau gibt es nur einen Kandidierenden auf dem Wahlzettel: Thomas Kunack tritt für die Wählervereinigung Tourismus an. Kunack setzte sich bei der Bürgermeisterwahl 2015 im zweiten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber Steffen Kunze mit 58,7 Prozent durch. Ein dritter Bewerber von der CDU war nach dem ersten Wahlgang nicht wieder angetreten. Weil er 2022 ohne Konkurrenz blieb, verzichtete Kunack auf Wahlplakate, um nicht unnötig Ressourcen zu verschwenden. Er gehört der Kreistagsfraktion der Freien Wähler an. Im Januar 2022 stellte er sich während der Corona-Proteste in einem Bürgerdialog den Einwohnern.